Слуцкий назвал декларацию G7 "очередной заявкой на создание угроз" для безопасности РФ

Лидер ЛДПР отметил, что денацификация и демилитаризация Украины остаются основными целями СВО

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Декларация Группы семи (G7) по Украине, принятая на полях саммита НАТО в Вильнюсе, представляет собой "очередную заявку на создание угроз" для России. Такое мнение выразил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в среду в своем Telegram-канале.

"Еще аспект: по сути, декларацией G7 сделана очередная заявка на создание угроз для безопасности России, наряду с рисками от расширения НАТО. Мы не можем позволить сохранять перманентный очаг напряженности и рассадник нацизма у российских границ", - написал он.

Политик отметил, что денацификация и демилитаризация Украины остаются основными целями СВО, а все поставки западного оружия Украине будут становиться законными целями ВС РФ.

В опубликованной декларации "семерки" об общих принципах долгосрочных гарантий безопасности Украине отмечается, что страны G7 начинают переговоры с Украиной по поводу двусторонних обязательств и договоренностей в сфере безопасности.

В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал намерение Группы семи предоставить гарантии безопасности Украине ошибочным и опасным, потому что таким образом страны "семерки" посягают на безопасность России. Как отметил Песков, "предоставляя какие бы то ни было гарантии безопасности Украине, эти страны фактически игнорируют международный принцип неделимости безопасности". Он констатировал, что такое решение "семерки" в долгой, средней и даже краткосрочной перспективе чревато очень негативными последствиями.