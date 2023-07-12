Выдвиженец от "Зеленых" подал документы для регистрации на выборах главы Орловской области

В течение 10 дней избирательная комиссия примет решение о регистрации кандидата, либо об отказе ему

ТАСС, 12 июля. Владимир Стебаков, выдвинутый региональным отделением в Орловской области Политической партии "Российская экологическая партия "Зеленые", подал в избирательную комиссию региона документы для регистрации в качестве кандидата на запланированных на 10 сентября выборах губернатора региона. Об этом сообщила в среду пресс-служба облизбиркома.

"В избирательную комиссию Орловской области кандидат на должность губернатора Орловской области Владимир Стебаков, выдвинутый региональным отделением в Орловской области политической партии "Российская экологическая партия "Зеленые", представил документы для регистрации кандидата", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что в течение 10 дней избирательная комиссия должна либо зарегистрировать кандидата для участия в выборах, либо объявить об отказе.

Ранее документы на регистрацию представил выдвинутый от ЛДПР Владислав Числов.

Всего пять человек уведомили облизбирком о намерении участвовать в выборах губернатора, в том числе это выдвинутый от регионального отделения КПРФ действующий глава региона Андрей Клычков, поддержанные реготделением партии "Новые люди" Светлана Ковалева и партией "Российский общенародный союз" Владислав Абрамов. Период представления в облизбирком документов для регистрации завершится 14 июля в 18:00.

Орловский областной совет народных депутатов на внеочередном заседании 9 июня принял решение о назначении выборов губернатора региона 10 сентября 2023 года. В последний раз выборы главы региона проводились в 2018 году, в них участвовали пять кандидатов, при явке в 57,77% больше всего голосов набрал временно исполняющий обязанности губернатора региона Андрей Клычков - 83,55%.