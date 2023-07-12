В постпредстве РФ при ЕС считают, что Турция меняет прием Швеции в НАТО на безвиз

И. о. постоянного представителя России при союзе Кирилл Логвинов отметил, что Анкара не строит иллюзий о возможности членства в Евросоюзе в обмен на согласие взять в альянс Швецию

БРЮССЕЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Турция добивается от Евросоюза торговых преференций и безвизового режима и не строит иллюзий о возможности членства в ЕС в обмен на согласие взять в НАТО Швецию. Об этом заявил в среду ТАСС и. о. постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов, комментируя достигнутую 10 июля договоренность между Турцией, Швецией, НАТО и Евросоюзом.

"В отношении Евросоюза турки, в отличие от многих других, никогда не питали иллюзий, с кем им приходится иметь дело. Особенно если вспомнить, сколько раз за последние десятилетия, пока ведутся переговоры о вступлении Турции в ЕС, Брюссель то сам предлагал некие "сделки", обещая за это прогресс на пути к евроинтерации, то утверждал, будто Анкара не заслужила даже разговоров о еврочленстве. Уверен, что уже только по причине подобных еэсовских "шараханий" Турция давно прекрасно поняла: в Евросоюзе ее никто не ждет", - подчеркнул он.

"Однако это не мешает ей самой время от времени переходить в наступление и задействовать дипломатические рычаги в диалоге с ЕС, что на днях и было сделано в контексте согласия на членство Швеции в НАТО. Для Анкары "синица в руках" - это вопросы расширения таможенного союза с ЕС, то есть качественное изменение торгово-экономических отношений с блоком, а также предоставление ей безвизового режима", - отметил Логвинов.

"Тем более что турки хорошо осознают цену шведских обещаний, которые пускай и были даны под присмотром председателя Евросовета Шарля Мишеля: Стокгольм просто не сможет преодолеть сопротивление тех же Берлина и Парижа не то что по вопросу вступления Анкары в ЕС, но даже и по подвижкам в переговорном процессе об этом. И потом ключевым документом, дающим реальное представление о том, что думают евростолицы о турецкой европерспективе, являются не консультации "на троих" (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер Швеции Ульф Кристерссон и глава Евросовета Мишель - прим. ТАСС), а заключения Евросовета по итогам саммита 29-30 июня, где все ограничивается призывом подготовить доклад об отношениях с Турцией. Так что, о размене "Швеция - в НАТО" на "Турция - в ЕС" говорить совершенно неверно. Собственно, это уже подтвердила Еврокомиссия, заявив, что расширение Евросоюза и альянса - два параллельных и не связанных между собой трека", - сказал российский дипломат.

О переговорах Турции и Евросоюза

Лидеры Турции и Швеции на переговорах с участием генсека НАТО и главы Евросовета 10 июля перед саммитом альянса в Вильнюсе договорились разблокировать прием Швеции в ЕС, который с прошлого саммита альянса в Мадриде в июне 2022 года фактически застопорился. Взамен Турция добилась от ЕС обещаний об активизации переговоров о своем приеме в ЕС, которые были начаты в 2005 году, в особенности на треках о расширении таможенного союза и предоставлении ей безвизового режима. От Швеции Анкара получила обязательство расширения инвестиций в турецкую экономику, а от НАТО - создания специального механизма по борьбе с терроризмом и назначения координатора альянса по этому направлению.

Тема предоставления безвизового режима Турции уже была частью сделки Анкары с Брюсселем во время острого миграционного кризиса Евросоюза в 2015-2016 годах. Тогда Турция согласилась закрыть свои границы с ЕС для нелегальных мигрантов в обмен на финансирование Брюсселя в размере 6 млрд евро и обещание быстрого прогресса по предоставлению ей безвизового режима. Деньги ЕС выплатил, а обещание о безвизе буквально в течение нескольких месяцев "взял обратно" под предлогом принятия в Турции "слишком жесткого" антитеррористического законодательства, нарушающего права человека.