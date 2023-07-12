Захарова: Зеленский понимает, что НАТО не признает даже оставшиеся границы Украины

По словам официального представителя МИД РФ, Польша подтвердила, что у нее есть "планы на западную часть Украины"

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский осознает, что НАТО не признает даже нынешние границы страны. Об этом в среду заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"Дело в том, что вхождение в НАТО предполагает признание членами альянса границ Украины. Да, на словах они их признают, а на деле у Польши, например, совершенно другие аппетиты. <...> В Варшаве подтвердили - есть планы на западную часть Украины. И я думаю, что в глубине своего оставшегося сознания Зеленский это понимает. Что не получив признания в качестве члена НАТО, он не получает признания и оставшихся границ. Не то, что тех, что были после того, как Украина получила возможность стать суверенным государством после распада Советского Союза, но даже тех, которые вот сейчас остались", - сказала она.