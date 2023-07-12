В МИД РФ считают, что НАТО обвела Зеленского вокруг пальца

По мнению главы делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константина Гаврилова, вступление Украины в альянс откладывается

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Страны - члены Организации Североатлантического договора (НАТО) смогли обвести вокруг пальца президента Украины Владимира Зеленского, вступление страны в альянс откладывается на длительный срок.

Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов "Известиям".

"Натовцы обозначили, что вокруг России надо создавать рубежи обороны, якобы Россия угрожает Западу. Никто, как и прежде, не захотел признавать существующих реалий. Но как представляется, натовцы смогли, несмотря на призывы Зеленского, обвести его вокруг пальца. По всей видимости, членство Украины откладывается на длительную перспективу", - сказал он, комментируя итоги саммита НАТО в Вильнюсе.

По словам Гаврилова, Западу и США в большей степени выгодно иметь Украину вне НАТО, как страну, чьими руками можно выполнять свои замыслы, не ограничиваясь нормами и положениями альянса.