12 июля, 17:29,
обновлено 12 июля, 17:35

Медведев считает, что совет Украина - НАТО закончится исчезновением одной из сторон

Зампредседателя Совбеза напомнил, что в 2002 году был создан совет Россия - НАТО и "всем известно, чем это закончилось"

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Совет Украина - НАТО перестанет существовать, потому что исчезнет одна из сторон. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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Он напомнил, что в 2002 году был создан совет Россия - НАТО и "всем известно, чем это закончилось".

"На этот раз все закончится по-другому. Совет перестанет существовать, потому что исчезнет одна из сторон", - написал Медведев на английском языке на своей странице в Twitter.

Он отметил, что "сейчас альянс и наша страна находятся на грани (а точнее - за гранью) войны". 

Теги:
Медведев, Дмитрий АнатольевичУкраинаРоссия
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