Захарова: Вашингтон стал военным преступником, решив поставить Киеву кассетные боеприпасы

Официальный представитель МИД РФ отметила, что кассетные боеприпасы являлись одной из основных тем информационно-политической кампании Запада

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. США стали военным преступником, приняв решение о поставке киевскому режиму кассетных боеприпасов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Захарова отметила, что кассетные боеприпасы являлись одной из основных тем информационно-политической кампании Запада, который поставил их вне закона и объявлял тех, кто их использует, военными преступниками.

"Это была одна из основополагающих тем англосаксов и всех их сателлитов на международных площадках, когда им нужно было в очередной раз поковыряться в чьих-то внутренних делах, ввести санкции или внести кого-то в черный стоп-лист. Они этим занимались много лет, - заявила дипломат, комментируя решение Белого дома поставить кассетные боеприпасы Киеву. - Теперь, получается, они не просто противоречат сами себе, они сами официально стали военным преступником по их же собственно утвержденной логике".

Администрация Джо Байдена 7 июля объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, включающего кассетные боеприпасы. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты решили передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН. Он также отметил, что Киев предоставил Вашингтону письменные гарантии того, что сведет к минимуму риски для мирного населения при применении боеприпасов этого типа.