МИД РФ: Москва не оставит без реакции действия ФРГ по изъятию автомобилей у россиян

Как сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова, Россия потребовала от германской стороны незамедлительно прекратить изъятие, вернуть им собственность и возместить ущерб

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Москва не оставит без должной реакции действия властей Берлина по изъятию частных автомобилей у российских граждан. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном в среду на сайте журнала "Международная жизнь".

"Вне зависимости от того, идет ли речь об элементарной юридической безграмотности отдельных германских чиновников, неспособных разобраться в хитросплетениях еэсовского законодательства, или о сознательной линии Берлина в свете непрекращающихся в ЕС спекуляций вокруг поиска псевдоправовых оснований для изъятия российских активов, подобные действия не останутся без нашей должной реакции", - заявила Захарова.

По ее словам, Москва потребовала от германской стороны незамедлительно прекратить изъятие частных автомобилей у российских граждан, вернуть им собственность и возместить ущерб.

Она подчеркнула, что Москва считает практику властей Германии произволом в отношении россиян и их собственности. "Предпринимаемые властями ФРГ шаги, выходящие даже за рамки абсолютно нелегитимных требований антироссийских санкционных пакетов Евросоюза, являются прямым следствием повсеместно насаждаемой еэсовским Брюсселем русофобии", - указала Захарова.

Ранее посольство России в Германии рекомендовало гражданам временно воздержаться от ввоза на территорию ФРГ машин с российскими номерами.

29 июня в ответ на запрос ТАСС Таможенная служба ФРГ не исключила возможность конфискации автомобилей с российскими номерами в случае нарушения санкционного режима ЕС. Отмечалось, что это может произойти на основании регламента Совета ЕС от 31 июля 2014 года № 833/2014 "Об ограничительных мерах в связи с действиями России по дестабилизации ситуации на Украине". Там прописан запрет на продажу и ввоз на территорию стран ЕС ряда товаров, включая автомобили.