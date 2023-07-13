Гатилов: отвергнув резолюцию против осквернения Корана, Запад поддержал варварство

Постоянный представитель России при штаб-квартире ООН в Женеве также назвал такие действия лицемерием

ЖЕНЕВА, 13 июля. /ТАСС/. Представители коллективного Запада, проголосовавшие в среду в Совете ООН по правам человека (СПЧ) против резолюции, осуждающей акты осквернения Корана, по сути выступили в поддержку "публичного варварства, целью которого является целенаправленное разжигание вражды и ненависти на религиозной почве". Такое мнение высказал постоянный представитель России при штаб-квартире ООН в Женеве Геннадий Гатилов в комментарии, опубликованном в Telegram-канале российской миссии.

Он напомнил, что в среду по итогам срочных дебатов на 53-й сессии СПЧ, поводом к которым послужила "очередная бессовестная выходка по сожжению Корана в Швеции, была принята резолюция о противодействии религиозной ненависти, представляющей собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию". Россия вошла в число соавторов этого документа.

Эту резолюцию поддержали 28 стран, 7 воздержались, а 12 (Бельгия, Великобритания, Германия, Коста-Рика, Литва, Люксембург, Румыния, США, Черногория, Чехия, Финляндия, Франция) проголосовали против, отметил Гатилов. "Таким образом, эти 12 представителей коллективного Запада в Совете по сути выступили в поддержку публичного варварства, целью которого является целенаправленное разжигание вражды и ненависти на религиозной почве, - подчеркнул постпред РФ. - При этом на словах они заверяют о неукоснительной приверженности правам и свободам человека".

"Лицемерие и двойные стандарты уже давно стали визитной карточкой западных стран", - констатировал Гатилов. Однако в этом случае "наиболее возмутительной видится их попытка защитить "диктатуру меньшинства" - права отдельных дегенеративных личностей проводить подобные постыдные акции при абсолютном безразличии к чувствам миллионов людей, в том числе своих же граждан", отметил он.

Неудивительно, почему Европу все чаще "штормит" в массовых протестах, резюмировал глава российской дипмиссии.

В принятой в среду резолюции СПЧ осудил акты осквернения Корана, призвав привлечь виновных к ответственности. Совет "осуждает и решительно отвергает любую пропаганду и проявления религиозной ненависти, включая недавние публичные и преднамеренные акты осквернения Священного Корана, и подчеркивает необходимость привлечения виновных к ответственности в порядке, соответствующем обязательствам государств, вытекающим из международного законодательства о правах человека", отмечается в документе.