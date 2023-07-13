Лавров заявил, что мир всегда в приоритете для РФ по сравнению с боевыми действиями

Глава МИД РФ выразил благодарность партнерам России за их усилия по поиску путей мирного урегулирования украинского кризиса

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Мир всегда находится в приоритете для российской стороны по сравнению с боевыми действиями. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете "Лента.ру", комментируя мирные инициативы разных стран.

На вопрос, можно ли говорить о том, что предполагающие прекращение огня мирные инициативы Китая, Индонезии, Ватикана и Африки преждевременны, Лавров дал отрицательный ответ.

"Хотел бы выразить благодарность нашим партнерам за их усилия по поиску путей мирного урегулирования украинского кризиса. Не считаем их инициативы преждевременными - для российской стороны мир всегда находится в приоритете по сравнению с боевыми действиями", - указал министр.

Он напомнил, что российская сторона уже участвовала в переговорном процессе с Киевом весной 2022 года и приблизилась к положительному результату. "Однако все усилия были сорваны англосаксами, в планы которых прекращение боевых действий явно не входило. Они были и остаются одержимы маниакальной идеей нанесения России стратегического поражения", - резюмировал глава дипведомства.