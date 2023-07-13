Лавров заявил, что Россия разделяет многие предложения по Украине

Однако Запад и Киев отвергают мирные инициативы, подчеркнул глава МИД РФ

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Россия разделяет многие предложения партнеров по урегулированию на Украине, но Запад и Киев отвергают любые мирные инициативы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете "Лента.ру".

"Многие предложения наших партнеров мы разделяем. Например, такие, как соблюдение международного права и Устава ООН, отказ от менталитета холодной войны, разрешение гуманитарного кризиса, обеспечение безопасности атомных электростанций, прекращение односторонних санкций, отказ от использования мировой экономики в политических целях. Вместе с тем вынуждены констатировать абсолютное нежелание западных кураторов [президента Украины] Владимира Зеленского идти на любую форму деэскалации. Киевский режим напрямую и с ходу отверг возможность переговоров на основе мирных инициатив, предложенных Китаем, Бразилией и странами Африки", - отметил Лавров.

По словам главы МИД РФ, Москва "самым внимательным образом" изучила все поступившие мирные инициативы. "С рядом партнеров провели специальные консультации, подробно обсудили их идеи. В середине июня в Санкт-Петербурге президент [России] Владимир Путин принял глав некоторых африканских государств. В конце мая очень доверительная и теплая встреча состоялась у нас в Москве со спецпредставителем правительства КНР по делам Евразии, главой китайской делегации по урегулированию кризиса на Украине Ли Хуэем. Содержательный разговор получился с помощником президента Бразилии по международным делам Селсу Аморимом, посетившим Россию в последних числах марта", - добавил российский министр.

Однако, как указал Лавров, в Киеве не нашли ничего лучшего, как "выпрашивать доказательства благонадежности от тех, кто хотел бы стать посредником в переговорном процессе". "В частности, министр обороны [Украины] Алексей Резников потребовал от Китая убедить Россию вывести войска с территории Украины. В противном случае контакты с китайскими переговорщиками будут, в представлении этого киевского деятеля, пустой тратой времени", - заметил глава российского дипведомства.