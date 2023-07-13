12 июля, 21:19
Военная операция на Украине

Лавров заявил, что Россия разделяет многие предложения по Украине

Однако Запад и Киев отвергают мирные инициативы, подчеркнул глава МИД РФ

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Россия разделяет многие предложения партнеров по урегулированию на Украине, но Запад и Киев отвергают любые мирные инициативы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете "Лента.ру".

"Многие предложения наших партнеров мы разделяем. Например, такие, как соблюдение международного права и Устава ООН, отказ от менталитета холодной войны, разрешение гуманитарного кризиса, обеспечение безопасности атомных электростанций, прекращение односторонних санкций, отказ от использования мировой экономики в политических целях. Вместе с тем вынуждены констатировать абсолютное нежелание западных кураторов [президента Украины] Владимира Зеленского идти на любую форму деэскалации. Киевский режим напрямую и с ходу отверг возможность переговоров на основе мирных инициатив, предложенных Китаем, Бразилией и странами Африки", - отметил Лавров.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

По словам главы МИД РФ, Москва "самым внимательным образом" изучила все поступившие мирные инициативы. "С рядом партнеров провели специальные консультации, подробно обсудили их идеи. В середине июня в Санкт-Петербурге президент [России] Владимир Путин принял глав некоторых африканских государств. В конце мая очень доверительная и теплая встреча состоялась у нас в Москве со спецпредставителем правительства КНР по делам Евразии, главой китайской делегации по урегулированию кризиса на Украине Ли Хуэем. Содержательный разговор получился с помощником президента Бразилии по международным делам Селсу Аморимом, посетившим Россию в последних числах марта", - добавил российский министр.

Однако, как указал Лавров, в Киеве не нашли ничего лучшего, как "выпрашивать доказательства благонадежности от тех, кто хотел бы стать посредником в переговорном процессе". "В частности, министр обороны [Украины] Алексей Резников потребовал от Китая убедить Россию вывести войска с территории Украины. В противном случае контакты с китайскими переговорщиками будут, в представлении этого киевского деятеля, пустой тратой времени", - заметил глава российского дипведомства. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация