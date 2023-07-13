Лавров: РФ воспримет факт появления самолетов F-16 у Украины как угрозу в ядерной сфере

Глава МИД России отметил, что Вашингтон создает риски прямого вооруженного столкновения с Москвой

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Сам факт появления на Украине истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете "Лента.ру".

"Пример крайне опасного развития событий - планы США по передаче киевскому режиму истребителей F-16. Мы проинформировали ядерные державы США, Британию и Францию, что Россия не может игнорировать способность этих самолетов нести ядерное оружие. Никакие заверения тут не помогут. В ходе боевых действий наши военные не будут разбираться, оборудован ли каждый конкретный самолет указанного типа под доставку ядерных вооружений или нет. Сам факт появления подобных систем у Вооруженных сил Украины будет рассматриваться нами как угроза со стороны Запада в ядерной сфере", - подчеркнул Лавров.

Как отметил глава МИД РФ, США и их сателлиты по НАТО создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, что чревато "катастрофическими последствиями". На Западе, по словам Лаврова, предпринимают действия, которые вновь и вновь вынуждают Россию указывать на риски стратегического характера, которые порождаются агрессивной антироссийской политикой. Российский министр вновь указал, что условия применения Россией ядерного оружие описаны в военной доктрине.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что страны Европы передадут истребители F-16 Украине после завершения обучения военных летчиков.