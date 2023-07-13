Лавров сообщил, что РФ проводит работу по открытию новых посольств в африканских странах

Москва готова всемерно способствовать укреплению суверенитета африканских государств и их безопасности во всех измерениях, подчеркнул глава МИД России

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел РФ проводит работу по открытию новых посольств в ряде африканских стран. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в интервью газете "Лента.ру".

"По итогам состоявшегося в 2019 году в Сочи первого российско-африканского саммита руководством страны были приняты решения о расширении дипломатического присутствия в Африке. МИД проводит работу по открытию новых посольств в ряде африканских стран. О том, где именно мы их открываем, сообщим, когда все будет согласовано с властями принимающих государств и завершены необходимые правовые процедуры", - указал он.

Лавров также выразил уверенность, что саммит Россия - Африка в Санкт-Петербурге сыграет важную роль в выстраивании стратегического партнерства со странами континента на ближайшие годы. "Россию и Африку всегда объединяли крепкие узы дружбы. За минувшие десятилетия они успешно прошли испытание на прочность. Придаем большое значение развитию российско-африканского взаимодействия. Это закреплено в нашей Концепции внешней политики, утвержденной президентом России в конце марта", - отметил он.

При этом министр подчеркнул, что РФ готова всемерно способствовать укреплению суверенитета африканских государств и их безопасности во всех измерениях. "Это стержневая идея предстоящей встречи. На ней предполагается принять декларацию лидеров и план действий на период 2023-2026 гг. по приоритетным направлениям сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах. Намечено утверждение отдельных документов в области международной информационной безопасности, борьбы с терроризмом, недопущения размещения оружия в космическом пространстве", - добавил глава МИД РФ.

"Рассматриваем наращивание разноплановых связей с африканскими друзьями как составную часть общих усилий по расширению сотрудничества с Глобальным Югом", - заключил Лавров.