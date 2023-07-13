Лавров заявил о создании Западом экзистенциальной угрозы России

После начала спецоперации США и другие страны НАТО и ЕС резко активизировали гибридную войну против РФ, уточнил глава российского МИД

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Запад своими действиями создает экзистенциальную угрозу для России, которая будет защищаться всеми имеющимися средствами. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете "Лента.ру".

"После начала специальной военной операции США и другие страны НАТО и ЕС резко активизировали гибридную войну против России, которую они начали еще в 2014 году. Агрессивные шаги недружественных государств создают экзистенциальную угрозу для России. В этом нет никаких сомнений. Свое право на свободное и суверенное развитие нам придется отстаивать всеми имеющимися средствами", - подчеркнул глава МИД РФ.

11-12 июля прошел саммит НАТО в Вильнюсе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам первого дня саммита заявил, что страны - участницы блока сделали "три шага навстречу Украине": было принято решение не требовать от Украины выполнения Плана действий для членства в НАТО, утверждена многолетняя программа военной помощи Киеву, а также одобрено создание Совета Украина - НАТО. Как отметил Столтенберг, альянс намерен гарантировать, чтобы после завершения конфликта у Украины были эффективные договоренности в области обеспечения безопасности.