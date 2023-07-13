Лавров исключил возвращение к прежним отношениям с недружественными странами

К числу конструктивно настроенных партнеров глава МИД России отнес государства ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС, БРИКС

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Отношения России с недружественными странами уже никогда не станут прежними. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете "Лента.ру".

"Очевидно также, что возвращения к прежним отношениям с недружественными странами уже не будет, - сказал он. - Если они вдруг решат отказаться от антироссийского курса, то мы посмотрим, о чем конкретно идет речь, и будем определяться с дальнейшей линией с опорой на наши интересы. Это что касается коллективного Запада".

По словам министра, что касается Глобального Востока и Глобального Юга, где проживает порядка 85% населения планеты, то эти страны не только не присоединились к антироссийским санкциям, но и демонстрируют интерес к развитию практического взаимодействия. К числу конструктивно настроенных партнеров Лавров отнес государства ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС, БРИКС. "Со всеми ними разворачиваем планомерную работу в различных форматах сотрудничества в интересах совместного развития", - добавил глава МИД РФ.

Россия, как указал он, учитывает, что укрепление многополярного мира - это "реальность, а не чья-то прихоть". Лавров напомнил, что в обновленной Концепции внешней политики РФ провозглашена цивилизационная миссия России как мировой державы, играющей уравновешивающую роль в международных делах. "На практике это означает, что наша страна не будет встраиваться в геополитические и геоэкономические конструкции, где у нас нет возможности защитить свои интересы. Вместе с друзьями и единомышленниками намерены содействовать формированию более справедливого миропорядка с опорой на цели и принципы Устава ООН в их полноте и взаимосвязи и прежде всего - на принцип суверенного равенства государств", - отметил министр.