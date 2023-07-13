Лавров: РФ и АСЕАН имеют хорошие перспективы сотрудничества в области энергобезопасности

На повестке дня также новые инициативы в сфере цифровизации экономики и развития умных городов, добавил глава МИД России

ДЖАКАРТА, 13 июля. /ТАСС/. Россия и страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) имеют хорошие перспективы сотрудничества в области продовольственной и энергетической безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр отметил, что общими приоритетами РФ и АСЕАН являются расширение и укрепление многопланового сотрудничества. Он добавил, что в настоящее время интенсивно развиваются контакты внешнеполитических ведомств и национальных Советов безопасности.

"На повестке дня также новые инициативы в сфере цифровизации экономики и развития умных городов. Хорошие перспективы сотрудничества в области обеспечения продовольственной и энергетической безопасности, в сфере образования", - сказал Лавров, открывая встречу Россия - АСЕАН.

Он подчеркнул, что Москва "последовательно выступает за упрочение асеаноцентричной архитектуры, которая должна оставаться фундаментом безопасности и устойчивого развития АТР".

"Знаем, что это не всем нравится, но мы руководствуемся не чьими-то предпочтениями, а объективной задачей мира и стабильности на этом огромном пространстве", - заключил министр.

О выходе Лаврова к журналистам

На полях мероприятий АСЕАН в Джакарте Лавров подошел к представителям иностранной прессы и предложил сделать совместное фото, передает корреспондент ТАСС.

Появление российского министра в холле отеля "Шангри-Ла", где ранее состоялась министерская встреча Россия - АСЕАН, вызвало ажиотаж у представителей иностранной прессы. Журналисты стали громко звать главу МИД РФ. Часть пула иностранных журналистов сидела перед камерами, чтобы не мешать им снимать. Лавров подошел к представителям прессы и сказал: "Давайте сделаем фото, вставайте".

Одна из журналисток захотела сделать фотографию с Лавровым на своем телефоне. Министр передал телефон ее коллегам, чтобы сделать кадр. На прощание Лавров пожелал всем журналистам удачи.