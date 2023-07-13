13 июля, 04:33
Военная операция на Украине

В ЛНР сообщили, что российские военные перерезали пути снабжения ВСУ под Новоселовским

По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, солдаты ВС РФ взяли под огневой контроль участок трассы Н-26 Чугуев - Старобельск - Меловое

ЛУГАНСК, 13 июля. /ТАСС/. Российские военные взяли под огневой контроль участок трассы в районе поселка Новоселовское Сватовского района ЛНР, тем самым перерезав Вооруженным силам Украины пути снабжения и эвакуации раненых. Об этом сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"В ходе маневренной обороны и успешных контратакующих действий ВС РФ в районе населенного пункта Новоселовское под огневой контроль взят участок трассы Н-26 Чугуев - Старобельск - Меловое. Ранее украинские боевики использовали часть этого участка для снабжения своих войск на передовых позициях и эвакуации раненых", - сказал он.

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Марочко отметил, что из-за неблагоприятных погодных условий и перехода участка дороги под контроль российской армии у противника затруднена логистика.

В среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подразделениями Западной группировки войск, оперативно-тактической и армейской авиацией, а также артиллерией успешно отражены три атаки противника в районе Новоселовского. 

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