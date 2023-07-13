Оверчук заявил, что у ЕАЭС есть все ресурсы для создания своего развивающегося региона

Вице-премьер России отметил рост взаимной торговли союза и увеличение промышленного производства

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обладают всеми ресурсами и предпосылками, чтобы создать свой развивающийся регион. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в видеообращении к участникам Евразийского форума молодых дипломатов, опубликованном на сайте российского правительства.

"У стран ЕАЭС есть все предпосылки и ресурсы, чтобы в условиях нарастающей социально-экономической глобальной нестабильности создать свой созидательно развивающийся регион и предложить миру позитивную повестку, - сказал он. - Поэтому неслучайно в своем обращении к главам государств - членов ЕАЭС президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин обозначил, что перед нами стоит задача превратить ЕАЭС в один из мощных, самостоятельных, самодостаточных полюсов формирующегося многополярного мира".

Как отметил Оверчук, сегодня ЕАЭС де-факто формирует свой макрорегион. "В условиях перемен ЕАЭС демонстрирует свою экономическую устойчивость к глобальным вызовам, а участие в нем становится фактором социально-экономической стабильности для входящих в него государств", - продолжил вице-премьер РФ.

Он подчеркнул рост взаимной торговли союза, а также увеличение промышленного производства. "Одним из конкурентных преимуществ нашего союза является энергетическая безопасность. Мы полностью обеспечиваем себя всеми ключевыми энергоресурсами - газом, нефтью, нефтепродуктами и электроэнергией, торгуем ими беспошлинно внутри ЕАЭС. Для государств - членов союза цены на газ продолжают оставаться на уровне, обеспечивающем конкурентные преимущества нашей промышленности и сельского хозяйства. Ближайшая задача в этой сфере - завершение формирования общих рынков газа, нефти и электроэнергии ЕАЭС", - добавил вице-премьер РФ.

По словам Оверчука, для того чтобы уверенно продолжать развиваться, вписываться в новую международную экономическую архитектуру, "ЕАЭС должен стать одним из лидеров в формировании нового многополярного мира, завладеть инициативой, раньше и лучше других предлагая новые модели как в сферах экономики, образования и науки, так и в сферах межгосударственных и человеческих отношений". "Для этого необходимо четкое видение будущего союза, привлекательная для других стран стратегия его развития. В рамках российского председательства в ЕАЭС мы стремимся определить векторы дальнейших совместных действий и подготовить направления для дискуссии по основным элементам стратегического планирования на средне- и долгосрочную перспективу", - резюмировал он.