Лавров в Джакарте проводит переговоры с главой МИД Индии

Визит министра иностранных дел России в Индонезию продлится до 14 июля

ДЖАКАРТА, 13 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях мероприятий АСЕАН в Джакарте проводит встречу с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром, передает корреспондент ТАСС.

Перед началом встречи министры тепло поприветствовали друг друга. Видео начала переговоров разместила у себя в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Лавров сообщил Джайшанкару, что у него уже прошло несколько двусторонних встреч в Джакарте, а также трехсторонняя встреча в формате РИК-2 (Россия - Индонезия - Китай). "Тройка. В России многие вещи мы делаем втроем", - сказал Лавров. "Мы стараемся следовать российским традициям", - отреагировал Джайшанкар.

Визит главы российской дипломатии в Индонезию продлится до 14 июля.