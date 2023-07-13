Председателем омского заксобрания избрали Александра Артемова

Он сменил на этом посту умершего Владимира Варнавского

ОМСК, 13 июля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Омской области избрали председателем органа руководителя фракции "Единая Россия" Александра Артемова. Он сменил на этом посту умершего 23 мая на 77-м году жизни Владимира Варнавского, передает корреспондент ТАСС.

"По итогам тайного голосования голоса распределились следующим образом: Артемов Александр Васильевич: за - 30, против - 9. Решили считать избранным председателем Законодательного собрания Омской области Артемова Александра Васильевича", - сообщил председатель счетной комиссии заксобрания Павел Коренной.

Секретарь омского отделения партии "Единая Россия" Вадим Бережной отметил, что решение реготделения выдвинуть на этот пост Артемова было утверждено генеральным президиумом совета партии. Фракции КПРФ и "Справедливая Россия - За правду" в заксобрании также единогласно поддержали его кандидатуру.

Артемов - уроженец омского города Тары, с 2003 года по 2004 год был заместителем губернатора Омской области, с 2004 года по 2009 год - заместителем председателя правительства региона. В 2011, 2016 и 2021 годах избирался депутатом омского заксобрания, является руководителем фракции партии "Единая Россия", был заместителем председателя законодательного собрания региона. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени и орденом Серафима Саровского II степени.