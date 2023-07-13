Слуцкий возглавил список ЛДПР на выборах в заксобрание Иркутской области

Председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий также возглавил списки партии на выборах в Верховный совет Республики Хакасия и в Красноярский городской совет депутатов

ИРКУТСК, 13 июля. /ТАСС/. Председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий возглавил список партии на выборах в Законодательное собрание Иркутской области, которые состоятся в единый день голосования 10 сентября. Областной список опубликован на сайте избирательной комиссии региона.

Слуцкий фигурирует в общеобластной части списка под первым номером, вместе с ним - депутат заксобрания региона, член ЛДПР Олег Попов и координатор иркутского регионального отделения ЛДПР Андрей Духовников. Они на втором и третьем местах соответственно.

Слуцкий также возглавил списки ЛПДР на выборах в Верховный совет Республики Хакасия и в Красноярский городской совет депутатов.

Заксобрание Иркутской области избирается на пять лет, в него входят 45 депутатов, из которых 22 человека избираются по одномандатным округам, 23 - по партийным спискам.