Лавров и глава МИД Индии обсудили отношения стран и взаимодействие в ШОС и БРИКС

Стороны также "обменялись мнениями по ключевым проблемам региональной и международной повестки дня"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар обсудили в четверг на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН в Джакарте двусторонние отношения и взаимодействие на площадках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС (РФ, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР).

"В ходе беседы стороны обсудили ряд актуальных вопросов двусторонних отношений, сотрудничество в различных областях. Обменялись мнениями по ключевым проблемам региональной и международной повестки дня, включая взаимодействие на площадках ШОС и БРИКС", - говорится в распространенном сообщении МИД РФ.