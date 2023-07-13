13 июля, 06:27,
обновлено 13 июля, 06:37

Лавров и глава МИД Индии обсудили отношения стран и взаимодействие в ШОС и БРИКС

Стороны также "обменялись мнениями по ключевым проблемам региональной и международной повестки дня"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар обсудили в четверг на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН в Джакарте двусторонние отношения и взаимодействие на площадках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС (РФ, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР).

"В ходе беседы стороны обсудили ряд актуальных вопросов двусторонних отношений, сотрудничество в различных областях. Обменялись мнениями по ключевым проблемам региональной и международной повестки дня, включая взаимодействие на площадках ШОС и БРИКС", - говорится в распространенном сообщении МИД РФ. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичИндияРоссияДжайшанкар, Субраманьям
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