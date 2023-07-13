Лавров заявил, что РФ и Китай будут выступать за укрепление асеаноцентричных механизмов

Глава МИД РФ отметил, что "широкая, богатейшая повестка дня российско-китайского диалога требует регулярной сверки часов"

ДЖАКАРТА, 13 июля. /ТАСС/. Москва вместе с Пекином будут выступать за укрепление асеаноцентричных механизмов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В четверг на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Джакарте проходит встреча Лаврова с главой канцелярии Комиссии Центрального комитета Компартии Китая по иностранным делам Ван И.

Российский министр отметил, что "широкая, богатейшая повестка дня российско-китайского диалога требует регулярной сверки часов". "В этом смысле наша встреча сегодня весьма и весьма своевременна. Мы поддерживаем нацеленность АСЕАН на продолжение конструктивной роли в АТР [Азиатско-Тихоокеанском регионе], поддерживаем асеаноцентричные механизмы, будем выступать вместе с Китайской [Народной] Республикой за их укрепление, - все эти подходы мы с вами вчера изложили председателю АСЕАН, министру иностранных дел Индонезии госпоже [Ретно] Марсуди", - сказал Лавров.

"Мы продолжим продвигать эту принципиальную линию в ходе мероприятий, которые предстоят здесь в Джакарте, - имею в виду и ВАС [Восточноазиатский саммит], и АРФ [Региональный форум АСЕАН по безопасности]. Рассчитываю как всегда на продуктивный диалог", - подчеркнул министр.