Лавров: Япония и Южная Корея дают понять, что не прочь обзавестись ядерным оружием

По словам главы МИД РФ, это опасные тенденции

ДЖАКАРТА, 13 июля. /ТАСС/. Токио и Сеул подают сигналы, что не против обзавестись собственным ядерным оружием или разместить у себя американское, это опасные тенденции. Об этом заявил в четверг журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"НАТО проводит тезис, что безопасность в Евроатлантике и Индо-Тихоокеанском регионе, как они его называют, неделима. Части военной инфраструктуры НАТО планируется передвигать в этот регион, в том числе в те страны, которые были приглашены на вильнюсский саммит, имею в виду Австралию, Новую Зеландию, Японию, Корею, - сказал он. - Япония и Корея, кстати, уже дают сигналы о том, что не прочь у себя разместить американское ядерное оружие или обзавестись своим собственным. Это очень серьезная и опасная тенденция".

По словам министра, методы Ассоциации государств Юго-Восточной Азии сейчас проходят серьезное испытание. "Происходит это в результате того, что США и их союзники всячески пытаются подменить асеаноцентричную архитектуру безопасности здесь, в АТР, которая складывалась десятилетиями и всех устраивала до недавнего времени, своими так называемыми Индо-Тихоокеанскими стратегиями, внедрением блока НАТО в этот регион", - указал Лавров.