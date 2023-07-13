13 июля, 07:19,
обновлено 13 июля, 08:05

Лавров обсудил с Ван И выстраивание политики России и Китая в АТР на фоне действий Запада

© ТАСС/ Ruptly

По словам главы МИД РФ, нацеленность западных стратегий "против Китая и против Российской Федерации вообще не скрывается"

ДЖАКАРТА, 13 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсудил с главой канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И выстраивание странами своей линии в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) на фоне направленной против Пекина и Москвы политики Запада.

"Ясное дело, что нацеленность этих [западных] стратегий против Китая и против Российской Федерации вообще не скрывается. Поэтому, естественно, мы сегодня достаточно подробно говорили с господином Ван И о том, как нам выстраивать свою линию в этом регионе", - сказал он в четверг журналистам.

Лавров указал, что линия Китая и России опирается на "необходимость укреплять, а не размывать центральную роль" Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, а также необходимость уважать этот принцип всеми странами, ведущими политику в регионе. "Запад не проявляет такого уважения, как, собственно говоря, он не уважает основополагающий принцип суверенного равенства государств", - добавил глава МИД РФ. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияКитайВан И
© Информационное агентство ТАСС
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