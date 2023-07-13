Лавров заявил, что любой умеющий читать человек все поймет насчет отношения НАТО к Украине

Главу МИД РФ попросили оценить итоги саммита в отношении формулировок по Украине

ДЖАКАРТА /Индонезия/, 13 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что "любой умеющий читать человек все поймет" насчет отношения к Украине, если ознакомится с текстом документа саммита НАТО в Вильнюсе.

"Я даже не буду ничего про это говорить, мы уже столько на эту тему сказали, по-моему, любой мало-мальски понимающий человек, умеющий читать, если ознакомится с текстом, принятым в Вильнюсе по Украине, все поймет", - заявил в четверг журналистам министр, отвечая на вопрос, как можно оценить итоги саммита в отношении формулировок по Украине.

По итогам первого дня саммита НАТО в Вильнюсе 11 июля генсек альянса Столтенберг заявил, что страны - участницы блока сделали "три шага навстречу Украине": было принято решение не требовать от Украины выполнения Плана действий для членства в НАТО, утверждена многолетняя программа военной помощи Киеву, а также одобрено создание Совета Украина - НАТО. При этом Столтенберг огласил итоговое заявление, в котором говорится, что приглашение в НАТО будет направлено Украине после достижения согласия между союзниками, "когда все условия будут выполнены". По его словам, условия для вступления Украины в НАТО будут оценивать страны - члены альянса. Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции выразил неудовлетворенность этим решением, назвав итоги саммита неидеальными для Киева в связи с несостоявшимся приглашением в организацию.