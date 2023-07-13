Лавров: ждать новые договоренности по иранской ядерной сделке сейчас не очень реалистично

По словам главы МИД РФ, нет гарантий, что новая администрация США не повторит выход из договоренности

ДЖАКАРТА, 13 июля. /ТАСС/. Ожидание новых договоренностей по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе сейчас не очень реалистично, нет гарантий, что новая администрация США не повторит выход из договоренности. Об этом заявил в четверг журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мне кажется, этого (возобновления СВПД - прим. ТАСС) уже теперь ждать не очень реалистично, потому что через год в Соединенных Штатах выборы, придет новая администрация. И кто знает, какая это будет администрация, демократическая или республиканская? Но никаких гарантий, что эта новая администрация не повторит трюк выхода из достигнутой договоренности, никто дать не может", - сказал он.