13 июля, 07:33,
обновлено 13 июля, 07:54
Военная операция на Украине

Балицкий сообщил, что силы РФ отбили атаку ВСУ в Васильевском районе

По словам врио губернатора Запорожской области, обстановка остается стабильно напряженной

МЕЛИТОПОЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Российские силы отбили попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать оборону на линии боевого соприкосновения в Васильевском районе Запорожской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

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"Обстановка остается стабильно напряженной. Противник пытался прорвать оборону на участке Луговое - Малые Щербаки в Васильевском районе. Основные их усилия направлены на расширение плацдарма в районе поселка Пятихатки. В ходе артиллерийского огня противнику нанесено огневое поражение <...>. Потери у противника существенные, достичь своих целей ему не удается", - написал Балицкий в Telegram-канале.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тыс. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеБалицкий, Евгений Витальевич
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