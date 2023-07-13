Балицкий сообщил, что силы РФ отбили атаку ВСУ в Васильевском районе

По словам врио губернатора Запорожской области, обстановка остается стабильно напряженной

МЕЛИТОПОЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Российские силы отбили попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать оборону на линии боевого соприкосновения в Васильевском районе Запорожской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"Обстановка остается стабильно напряженной. Противник пытался прорвать оборону на участке Луговое - Малые Щербаки в Васильевском районе. Основные их усилия направлены на расширение плацдарма в районе поселка Пятихатки. В ходе артиллерийского огня противнику нанесено огневое поражение <...>. Потери у противника существенные, достичь своих целей ему не удается", - написал Балицкий в Telegram-канале.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тыс. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.