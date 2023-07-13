Лавров заявил, что Россия не согласна с теми, кто считает АСЕАН неэффективной организацией

Глава МИД РФ добавил, что Ассоциация принимает "насыщенную программу конкретных проектов в самых разных областях человеческой повседневной деятельности"

ДЖАКАРТА /Индонезия/, 13 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не согласен с теми, кто считает, что Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) является неэффективным объединением.

"Я не могу согласиться с тем, что АСЕАН неэффективная структура. Если вы поинтересуетесь и посмотрите документы, которые АСЕАН принимает для десятки, для самих себя - [это] очень насыщенная программа конкретных проектов в самых разных областях человеческой повседневной деятельности и перспективные разработки, отражающие те тенденции, которые происходят и в сфере науки, технологий, промышленности, защиты климата и так далее", - сказал он в четверг журналистам.

Лавров отметил, что такого же рода документы принимаются, "когда АСЕАН проводит встречу со своими партнерами в рамках восточноазиатских саммитов и в рамках Регионального форума АСЕАН по безопасности". "Может быть об этих проектах не все знают, потому что это повседневная, практическая, неброская работа, которая сейчас не привлекает внимание средств массовой информации", - добавил министр.