Лавров: консультации по цифровому сотрудничеству Россия - АСЕАН станут регулярными

По словам главы МИД РФ, "в ближайшее время вступит в силу рабочий план сотрудничества" в сфере образования

ДЖАКАРТА /Индонезия/, 13 июля. /ТАСС/. Консультации по вопросам цифрового сотрудничества станут регулярными во взаимодействии России и стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), заявил в четверг журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Отметили успешное проведение в феврале этого года встречи министров, отвечающих за научно-технологическое развитие, а также первые в истории Россия - АСЕАН консультации по цифровому сотрудничеству, которые состоялись буквально в прошлом месяце. Договорились сделать эту тематику регулярной в нашем взаимодействии", - сказал глава МИД РФ, комментируя итоги министерской встречи между РФ и странами АСЕАН.

Лавров отметил, что особое внимание в ходе встречи было уделено тематике образования. "Уже готов и в ближайшее время вступит в силу рабочий план сотрудничества в этой сфере во всех образовательных аспектах, во всех областях, включая и конкретные специальности, - продолжил он. - Там все очень подробно расписано. Здесь накоплен хороший опыт, и этот план будет действовать до 2026 года включительно".

Министр также указал, что стороны отдельно обсудили взаимодействие по борьбе с новыми вызовами и угрозами. В этом контексте участники переговоров подтвердили готовность расширять и углублять подготовку кадров для соответствующих структур стран АСЕАН на курсах МВД и ФСБ России. "Это сотрудничество уже имеет десятилетнюю историю и высоко оценивается нашими партнерами", - подчеркнул Лавров.