Мания величия НАТО и работа над зерновой сделкой. Заявления Лаврова в Джакарте

Мания величия прослеживается в действиях руководства НАТО и стран - членов альянса. Об этом заявил в четверг журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, "любой мало-мальски понимающий человек, умеющий читать, все поймет" об отношении альянса к Украине, если ознакомится с текстом документа саммита НАТО в Вильнюсе.

ТАСС собрал основные высказывания Лаврова.

О зерновой сделке

Министру неизвестно о новых предложениях в рамках сделки, о которых упоминал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Судя по всему, речь идет о том, что президент [России Владимир] Путин и Эрдоган обсуждали уже давно - а именно" о готовности РФ и Турции "работать независимо от каких-либо других договоренностей над льготными поставками зерна, прежде всего пшеницы, в развивающиеся страны, которые испытывают наибольшую нужду в этом товаре".

Об итогах саммита НАТО

Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс будет тесно работать с партнерами из ЕС и Азии против России и Китая, - "это путь бесперспективный, это путь, который лишний раз подтверждает актуальность <...> задачи противодействия современным формам колониализма, противодействия попыткам гегемонии в мировых делах".

"Натовцы к этому явно не готовы, мания величия проявляется во всех действиях и руководства секретариата НАТО, и стран-членов по большому счету. Это видно всем. У них иногда прорывается по Фрейду признание в том, что, как [глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп] Боррель недавно сказал, Европа - это цветущий сад, а все остальное - джунгли, с которыми нужно, в общем, соответственно обращаться".

"НАТО проводит тезис, что безопасность в Евроатлантике и Индо-Тихоокеанском регионе <...> неделима. Части военной инфраструктуры НАТО планируется передвигать в этот регион, в том числе в те страны, которые были приглашены на вильнюсский саммит <...>: Австралию, Новую Зеландию, Японию, Корею".

При этом Токио и Сеул "уже дают сигналы о том, что не прочь у себя разместить американское ядерное оружие или обзавестись своим собственным". "Это очень серьезная и опасная тенденция".

Об Украине

"Любой мало-мальски понимающий человек, умеющий читать, если ознакомится с текстом, принятым [на саммите НАТО] в Вильнюсе по Украине, все поймет" про отношение Брюсселя к Киеву.

Запад действует только исходя из представлений о собственной выгоде, и ничто не способно помочь ему осознать "преступность или контрпродуктивность или нелегитимность" его действий.

О перспективах СВПД

Договоренностей по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе "уже теперь ждать не очень реалистично". Дело в том, что через год в Соединенных Штатах выборы, придет новая администрация. "Никаких гарантий, что эта новая администрация не повторит трюк выхода из достигнутой договоренности, никто дать не может".

Об АСЕАН