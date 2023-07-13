Лавров и Ван И оценили усилия мирового сообщества по переговорам по Украине

Как отметили в МИД РФ, стороны также дали высокую оценку развитию политического диалога и практического взаимодействия между Россией и Китаем на фоне повышенной турбулентности мировой системы

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И в ходе встречи в четверг на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Джакарте дали оценку усилий международного сообщества по запуску переговорного процесса по Украине.

"Состоялся обмен мнениями по текущей ситуации вокруг украинского кризиса, было уделено внимание оценке усилий международного сообщества по запуску мирного переговорного процесса по Украине", - говорится в сообщении российского дипведомства.

Как указали в МИД РФ, стороны дали высокую оценку развитию политического диалога и практического взаимодействия между Россией и Китаем на фоне повышенной турбулентности мировой системы. "Особое внимание было уделено ходу реализации договоренностей, достигнутых по итогам двусторонних контактов на высшем политическом уровне с начала этого года, - добавили в министерстве. - Подтверждена важность поддержания кооперации в целях углубления внешнеполитического взаимодействия двух стран".

В МИД РФ сообщили, что Лавров и Ван И подробно обсудили вопросы сотрудничества в рамках АСЕАН в контексте активизации деятельности отдельных стран по созданию узкоблоковых военно-политических форматов, нацеленных на подрыв асеаноцентричной системы поддержания безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как указали в дипведомстве, в ходе встречи была подчеркнута важность укрепления внешнеполитического взаимодействия Москвы и Пекина на различных международных площадках, включая ООН, ШОС, БРИКС, АТЭС, Группу двадцати и другие форматы. "Выражен общий настрой на уплотнение координации двух стран по вопросам региональной и глобальной повестки в интересах формирования более справедливого и устойчивого полицентричного миропорядка", - резюмировали в министерстве.