Госсовет Татарстана утвердил состав Конституционного совета республики

Новый орган возглавил бывший председатель Верховного суда республики Ильгиз Гилазов

КАЗАНЬ, 13 июля. /ТАСС/. Состав Конституционного совета Татарстана, созданного на смену упраздненному с 31 декабря 2022 года Конституционному суду республики, утвержден в четверг на заседании Госсовета республики. Новый орган возглавил бывший председатель Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов.

"Для назначения на должность члена Конституционного совета Республики Татарстан представляется кандидатура Гилазова Ильгиза Идрисовича. Его кандидатура соответствует требованиям, предъявляемым законом <…>. Он известен как в Республике Татарстан, так и за ее пределами. За многолетнюю деятельность в судебной системе он зарекомендовал себя высококвалифицированным юристом", - сказал руководитель администрации главы Татарстана Асгат Сафаров, представляя кандидатуру Гилазова. Также было предложено назначить его руководителем Конституционного совета.

Оба решения парламентарии поддержали.

Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин внес кандидатуры двух других членов Конституционного совета - Романа Гафарова и Эльмиру Мустафину. Их кандидатуры парламент также утвердил.

Гилазов занимал пост председателя Верховного суда Татарстана с 2011 года по май 2023 года. Его кандидатуру для включения в состав Конституционного совета внес в Госсовет глава Татарстана Рустам Минниханов.

Конституционный совет состоит из трех человек. Глава Татарстана подписал закон об учреждении Конституционного совета республики в июне.