Попова: страны ОДКБ обладают потенциалом для противостояния угрозам биобезопасности

Эти вопросы занимают одно из центральных мест не только в региональном, но и в мировом масштабе, подчеркнула председатель Координационного совета уполномоченных органов государств - членов ОДКБ по вопросам биологической безопасности

МИНСК, 13 июля. /ТАСС/. Все страны - участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обладают необходимым потенциалом для противостояния современным угрозам биобезопасности. Об этом на проходящем в Минске заседании Координационного совета уполномоченных органов государств - членов ОДКБ по вопросам биологической безопасности заявила его председатель, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Россия и все страны ОДКБ обладают всем необходимым потенциалом для противостояния таким вызовам, и, главное, обладают на сегодняшний день биологическим суверенитетом", - приводит слова Поповой агентство БелТА.

Попова подчеркнула, что вопросы биологической безопасности занимают одно из центральных мест не только в региональном, но и в мировом масштабе. "Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, вскрывая факты многолетней опасной деятельности стран Запада вблизи наших границ, связанной с исследованиями опасных патогенов для создания биологического оружия. Мы не раз на различных международных площадках, включая Совет безопасности ООН, взывали к вниманию мировой общественности в связи с этими фактами", - напомнила она.

"Очевидно, что Запад, стремясь сохранить свое доминирование, пойдет на все, чтобы получить контроль над территориями и ресурсами, которыми богата Россия и страны Евразийского региона. Для этого, помимо биологического оружия, используются абсолютно разные методы, включая попытки инспирирования государственных переворотов, беспорядков, о чем говорят недавние события в Беларуси и Казахстане. В таких условиях важно обеспечить нашу коллективную готовность к угрозам, в том числе биологическим, как естественного, так и преднамеренного характера", - указала председатель Координационного совета.

Совет был создан по решению Комитета секретарей совета безопасности ОДКБ в сентябре 2021 года. Его цель - координация деятельности и сотрудничества в сфере предотвращения и противодействия биологическим угрозам, создание надежной системы обеспечения биологической безопасности государств - членов организации.

Помимо Белоруссии, которая в 2023 году председательствует в ОДКБ, в организацию входят Россия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.