Володин: Байдену надо предложить медпомощь специалистов из центра имени Сербского

По словам спикера Госдумы, президент США нуждается в медицинской помощи лучших специалистов

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден нуждается в медицинской помощи лучших специалистов, депутатам Госдумы из комитета по международным делам следует предложить ему помощь медиков из Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии РФ имени В. П. Сербского. Такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания палаты в четверг, комментируя выступление главы думского комитета по международным делам, лидера ЛДПР Леонида Слуцкого.

"Вы упомянули Байдена. Это глубоко больной и несчастный человек. Причем, учитывая, что в США хороших врачей нет, которые могли бы <...> помочь ему с заболеваниями, которыми он болен. В нашем институте имени Сербского есть такие специалисты. Поэтому правильно было бы по международной линии, Леонид Эдуардович, предложить ему медицинскую помощь. Потому что мучается не только он, вся планета", - подчеркнул Володин.

По его словам, учитывая, что США все больше и больше создают напряженность в мире, Байдену "правильно было бы заняться своим здоровьем". "И надо всем специалистам, лучшим специалистам из разных стран оказать ему такую помощь. <…> Надо позаботиться о его здоровье, потому что это здоровье и американского народа, и многих других стран. Посмотрите, Европа заболела теми же заболеваниями, симптомы одинаковые", - отметил Володин.