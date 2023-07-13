Рейтинг полезности депутатов Госдумы возглавили Хинштейн, Картаполов и Крашенинников

Кроме того, в десятку самых эффективных депутатов по версии рейтинга "Коэффициент полезности депутатов Госдумы" вошли Анна Кузнецова, Валентина Терешкова, Ярослав Нилов, Андрей Макаров, Ирина Яровая

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, председатель комитета палаты по обороне Андрей Картаполов и глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сохранили лидерские позиции в традиционном рейтинге "Коэффициент полезности депутатов Госдумы". Это следует из материалов политологов Алексея Мартынова и Павла Данилина, которые были представлены в ТАСС в четверг.

Исследования проводились с апреля по июль 2023 года.

"Первые три места в топ-50 рейтинга полезности депутатов Госдумы заняли Александр Хинштейн, Андрей Картаполов и Павел Крашенинников (все представляют фракцию "Единая Россия" - прим. ТАСС)", - отмечается в материалах.

По итогам исследований, которые проводились с января по апрель, эти парламентарии также возглавляли рейтинг.

Кроме того, в десятку самых эффективных депутатов вошли Анна Кузнецова, Валентина Терешкова, Ярослав Нилов, Андрей Макаров, Ирина Яровая.

Топ-50 народного голосования возглавили Алена Аршинова, Ольга Занко и Олег Матвейчев. Лидерами по активности стали Алексей Куринный, Нина Останина и Ярослав Нилов. Самыми медийными оказались Андрей Картаполов, Валентина Терешкова и Александр Хинштейн. В тройку лидеров по экспертному индексу вошли Анна Кузнецова, Андрей Макаров, Дмитрий Хубезов.

Авторы исследования отмечают, что наблюдается омоложение рейтинга - более молодое поколение приходит на смену опытным парламентариям, занимая лидирующие позиции. Эксперты также указывают, что парламент стабильно работает в режиме специальной военной операции, а основное направление законотворческой деятельности составляют законы, связанные с интеграцией новых регионов в правовое поле в РФ. В деятельности Госдумы, согласно данным авторов рейтинга, участвуют все фракции, предлагая новые законы.

Как устроен рейтинг

Для расчета итоговой позиции в рейтинге использовались четыре критерия: индекс народного голосования (возможности депутата мобилизовать сторонников), индекс активности депутата в Госдуме (законотворческая активность), медийность (количество упоминаний о депутате в СМИ), а также работа в регионе (оценка работы депутатов на конкретной территории экспертами).

При этом спикер Госдумы не участвует в рейтинге. "Как третье лицо в государстве он имеет неоспоримые преимущества в сравнении со всем депутатским корпусом. Также из рейтинга исключены лидеры думских фракций. Все остальные депутаты, независимо от занимаемой должности, находятся в равных условиях", - отмечают авторы исследования.