В Запорожской области уже создали более 600 участковых избирательных комиссий

Партии начнут выдвигать своих кандидатов с 26 июля

МЕЛИТОПОЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Более 600 участковых избирательных комиссий (УИК) и 19 территориальных избирательных комиссий (ТИК) сформированы в Запорожской области для проведения выборов в сентябре 2023 года. Об этом сообщила журналистам в четверг председатель избирательной комиссии области Галина Катющенко.

"В дни голосования будут работать УИК, которых на сегодняшний день у нас создано 606. Всего на территории Запорожской области у нас создано 19 ТИК, все они уже работают, проводят свои заседания. И мы движемся согласно утвержденному календарному плану, нашей дорожной карте", - сказала Катющенко. Она отметила, что УИК полностью созданы в 15 из 19 ТИК, до конца недели участковые комиссии будут полностью сформированы.

"Выборы у нас будут проходить по спискам, политические партии будут выдвигать свои списки. <...> Партии начнут выдвигать своих кандидатов, свои партийные списки, начиная с 26 июля. Продлится этот процесс до 17 августа", - добавила Катющенко.

В сентябре 2023 года жители Запорожской области впервые после вхождения в состав Российской Федерации будут выбирать 40 депутатов законодательного собрания региона и депутатов в 16 муниципальных образованиях.