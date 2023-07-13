13 июля, 11:04

Госдума ввела штрафы для иноагентов, проигнорировавших предписание о нарушении закона

Они могут составить до 300 тыс. рублей

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в четверг сразу во втором и третьем чтениях законопроект об административном штрафе до 300 тыс. рублей за невыполнение предписания либо предупреждения Минюста России об устранении нарушений законодательства об иноагентах.

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Поправки вносятся в статью 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, которая определяет ответственность за невыполнение в срок законного предписания. Для граждан штраф составит до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - до 300 тыс. рублей. 

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