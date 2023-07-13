В списки избирателей Запорожской области предварительно входят 496 тыс. человек

Точные списки будут сформированы в середине августа

МЕЛИТОПОЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Точные списки избирателей в Запорожской области будут сформированы в середине августа, предполагается, что в них 496 тыс. жителей региона. Об этом сообщила журналистам в четверг председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко, отвечая на вопрос ТАСС.

"Списки избирателей у нас пока еще не сформированы до конца. Процесс этот у нас не простой, поскольку мы заново работаем, с ноля, мы создаем базу по тем данным, которые нам будут передавать соответствующие органы. Мы сформируем список избирателей, думаю, к середине августа, будем понимать точное количество избирателей, которые будут в списках. Сейчас мы предполагаем, что на территории Запорожской области у нас 496 тысяч избирателей", - сказала она.

В сентябре 2023 года жители Запорожской области впервые после вхождения в состав Российской федерации будут выбирать 40 депутатов Законодательного собрания региона и депутатов в 16 муниципальных образованиях от 15 до 25 человек - в зависимости от размеров населенного пункта.