В Запорожской области участки для голосования участников СВО начнут формировать в августе

Председатель избиркома региона Галина Катющенко отметила, что "все будет проходить согласно законам РФ, законодательство предполагает создание таких участков"

МЕЛИТОПОЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Избирательные участки, на которых смогут проголосовать военнослужащие, принимающие участие в СВО, на территории Запорожской области начнут формировать в августе. Об этом сообщила журналистам в четверг председатель избирательной комиссии области Галина Катющенко.

"Этот вопрос будет решаться у нас немного позже. Согласно календарному плану, дорожной карте, мы прорабатываем, как это можно будет сделать. Естественно, это все будет проходить согласно законам РФ, законодательство предполагает создание таких участков. Это будет немного позже, примерно к концу августа будем вводить это", - сказала она, отвечая на вопрос ТАСС.