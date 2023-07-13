Избирком Запорожской области ожидает высокую явку избирателей на сентябрьских выборах

Председатель избирательной комиссии региона Галина Катющенко объяснила это тем, что "люди хотят стабильности, чтобы работал законодательный орган"

МЕЛИТОПОЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Явка жителей Запорожской области на выборах в сентябре, где они будут выбирать депутатов регионального Законодательного собрания и муниципальных депутатов, будет высокой. Такое мнение высказала журналистам в четверг председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко.

"Предполагаем, что явка будет достаточно высокой, потому что люди хотят стабильности, чтобы работал законодательный орган. Думаю, что явка будет высокой. Я бы призвала всех жителей Запорожской области не оставаться равнодушными и приходить обязательно на избирательные участки, голосовать и делать свой выбор", - сказала она.

Жители Запорожской области смогут проголосовать на выборах в местное законодательное собрание на 329 участках, созданных в других российских регионах.

"Жители Запорожской области смогут проголосовать в других регионах РФ. Создано 329 экстерриториальных участков на территории других регионов РФ. Например, в Симферополе и в Крыму у нас будут работать 15 таких избирательных участков, где люди смогут проголосовать. [Участки будут созданы] в Санкт-Петербурге, Москве, Краснодаре, а также в других регионах", - сказала она, отвечая на вопрос ТАСС.

Глава областного избиркома отметила, что за пределами Запорожской области жители региона смогут проголосовать только на выборах в законодательное собрание, но не в муниципальные органы власти.

Безопасность на выборах

Катющенко отметила, что безопасность избирателей на сентябрьских выборах в Запорожской области является одним из приоритетов работы избиркома и правоохранительных органов региона.

"Вопросы безопасности очень важны, это один из приоритетов в работе избирательной комиссии Запорожской области и правоохранительных органов. Здесь мы работаем в тесном сотрудничестве. Мы уже сегодня проговариваем, какие меры безопасности будут применяться в участковых и территориальных избирательных комиссиях. Для избирателя безопасность будет обеспечена. <...> Жители Запорожской области пусть не переживают, пусть приходят, голосуют. Мы гарантируем, что на участках будет порядок, в том числе будет обеспечена безопасность, будут дежурить правоохранители", - сказала Катющенко.

Ранее первый заместитель губернатора Запорожской области Сергей Толмачев сообщил ТАСС, что власти региона ожидают высокой явки избирателей в единый день голосования в прифронтовых районах. Он отметил, что в 2022 году, когда ситуация вблизи линии боевого соприкосновения была не менее напряженной, жители области активно участвовали в референдуме о ее вхождении в состав России.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.

В сентябре 2023 года жители Запорожской области впервые после вхождения в состав Российской Федерации будут выбирать 40 депутатов Законодательного собрания региона и депутатов в 16 муниципальных образованиях - от 15 до 25 человек, в зависимости от размеров населенного пункта.