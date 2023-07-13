13 июля, 11:49,
обновлено 13 июля, 11:54
Единый день голосования

Избирком Запорожской области ожидает высокую явку избирателей на сентябрьских выборах

Председатель избирательной комиссии региона Галина Катющенко объяснила это тем, что "люди хотят стабильности, чтобы работал законодательный орган"

МЕЛИТОПОЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Явка жителей Запорожской области на выборах в сентябре, где они будут выбирать депутатов регионального Законодательного собрания и муниципальных депутатов, будет высокой. Такое мнение высказала журналистам в четверг председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко.

"Предполагаем, что явка будет достаточно высокой, потому что люди хотят стабильности, чтобы работал законодательный орган. Думаю, что явка будет высокой. Я бы призвала всех жителей Запорожской области не оставаться равнодушными и приходить обязательно на избирательные участки, голосовать и делать свой выбор", - сказала она.

Жители Запорожской области смогут проголосовать на выборах в местное законодательное собрание на 329 участках, созданных в других российских регионах.

"Жители Запорожской области смогут проголосовать в других регионах РФ. Создано 329 экстерриториальных участков на территории других регионов РФ. Например, в Симферополе и в Крыму у нас будут работать 15 таких избирательных участков, где люди смогут проголосовать. [Участки будут созданы] в Санкт-Петербурге, Москве, Краснодаре, а также в других регионах", - сказала она, отвечая на вопрос ТАСС.

Глава областного избиркома отметила, что за пределами Запорожской области жители региона смогут проголосовать только на выборах в законодательное собрание, но не в муниципальные органы власти.

Безопасность на выборах

Катющенко отметила, что безопасность избирателей на сентябрьских выборах в Запорожской области является одним из приоритетов работы избиркома и правоохранительных органов региона.

"Вопросы безопасности очень важны, это один из приоритетов в работе избирательной комиссии Запорожской области и правоохранительных органов. Здесь мы работаем в тесном сотрудничестве. Мы уже сегодня проговариваем, какие меры безопасности будут применяться в участковых и территориальных избирательных комиссиях. Для избирателя безопасность будет обеспечена. <...> Жители Запорожской области пусть не переживают, пусть приходят, голосуют. Мы гарантируем, что на участках будет порядок, в том числе будет обеспечена безопасность, будут дежурить правоохранители", - сказала Катющенко.

Ранее первый заместитель губернатора Запорожской области Сергей Толмачев сообщил ТАСС, что власти региона ожидают высокой явки избирателей в единый день голосования в прифронтовых районах. Он отметил, что в 2022 году, когда ситуация вблизи линии боевого соприкосновения была не менее напряженной, жители области активно участвовали в референдуме о ее вхождении в состав России.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.

В сентябре 2023 года жители Запорожской области впервые после вхождения в состав Российской Федерации будут выбирать 40 депутатов Законодательного собрания региона и депутатов в 16 муниципальных образованиях - от 15 до 25 человек, в зависимости от размеров населенного пункта. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосования
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