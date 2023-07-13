МИД РФ: Запад выбрал политизацию вместо сохранения механизма трансграничной помощи Сирии

Как отметили в ведомстве, Запад также отклонил российский проект резолюции Совбеза ООН

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Россия была готова сохранить механизм трансграничной помощи (ТГМ) в Сирии в нынешних параметрах, но Запад предпочел политизацию темы и отклонил российский проект резолюции Совбеза ООН. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

"Россия была готова сохранить ТГМ в нынешних параметрах (1 КПП на шесть месяцев) и продлить соответствующую резолюцию. Однако российский проект был заблокирован, что лишний раз подтвердило - США и их союзникам нет дела до страданий сирийцев, нет никакого желания помочь, есть лишь поражающие своим цинизмом и лицемерием установки спекулировать на нуждах людей для достижения своих узкокорыстных политических целей", - указали в министерстве.

Там пояснили, что СБ ООН не смог достичь компромисса по продлению истекшей 10 июля резолюции о международном гуманитарном содействии Сирии, включая ТГМ доставки помощи в Идлиб без согласования с Дамаском. В министерстве отметили, что Запад настаивал сугубо на расширении произвольного трансграничного механизма, который использовался им для "подрыва суверенитета и территориального единства Сирии, а также "подпитки" листированных террористов в Идлибе".

"Исходя из этого, было выдвинуто фактически ультимативное требование о продлении ТГМ на 12 месяцев, а все подлинно гуманитарные формулировки российской стороны старательно "вымараны" из текста проекта", - говорится в сообщении.

Россия же призывала к оказанию комплексной поддержки всех нуждающихся сирийцев на всей территории страны без дискриминации и предварительных условий. Москва обращала внимание на критическую важность обеспечения беспрепятственного и устойчивого доступа во все районы страны из Дамаска через линии соприкосновения и трансгранично по согласованию с правительством арабской республики. "Ключевое значение имеет восстановление гражданской инфраструктуры (объектов водо- и электроснабжения, школ, больниц, жилья), разминирование, что будет способствовать созданию условий для реализации фундаментального права беженцев и ВПЛ на возвращение в места постоянного проживания", - добавили в дипведомстве.

Выполнение обязательств

"Кроме того, в условиях хронического недофинансирования международных планов гуманитарного реагирования Россия призывает доноров выполнить свои обязательства. Абсолютным гуманитарным императивом, тем более на фоне преодоления разрушительных последствий землетрясения и пандемии COVID-19, является снятие незаконных односторонних санкций США и ЕС, блокирующих оказание гуманитарного содействия и являющихся формой коллективного наказания миллионов простых сирийцев", - констатировали в МИД РФ. Там подчеркнули, что все эти элементы Москва предлагала предусмотреть в проекте резолюции СБ ООН, но Запад проигнорировал российские предложения.

При этом, как заявили в министерстве, целесообразность сохранения ТГМ в принципе вызывает все больше вопросов. "В феврале руководство САР своим суверенным и добровольным решением об открытии двух дополнительных КПП ("Баб ас-Салям" и "Ар-Раи") наглядно продемонстрировало, что помощь можно и нужно доставлять в страну в координации с Дамаском и в соответствии с нормами МГП. Никаких реальных оснований для продления специальной резолюции с особым режимом для погранперехода "Баб аль-Хава" нет, кроме политически мотивированного стремления западников действовать в обход и против правительства Сирийской Арабской Республики", - заключили на Смоленской площади.