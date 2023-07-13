Слуцкий возглавил список ЛДПР на выборах в парламент Кузбасса

Голосование пройдет с 8 по 10 сентября

КЕМЕРОВО, 13 июля. /ТАСС/. Председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий возглавил список партии на выборах в парламент Кузбасса, которые пройдут с 8 по 10 сентября. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель координатора кемеровского реготделения Кирилл Правдин.

"Леонид Слуцкий возглавил список депутатов на выборы в парламент Кузбасса. Данная практика не впервой для ЛДПР, когда председатель возглавляет списки в законодательные собрания регионов", - сказал он. Правдин идет вторым номером в общеобластной части списка.

Слуцкий также возглавил списки ЛПДР на выборах в Верховный совет Республики Хакасия, в Красноярский городской совет депутатов и заксобрание Иркутской области.

Выборы губернатора и депутатов парламента Кузбасса, а также в органы местного самоуправления будут проходить три дня с 8 по 10 сентября.