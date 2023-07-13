Лавров пригласил главу МИД Шри-Ланки посетить Москву

Али Сабри занял должность министра иностранных дел страны в июле прошлого года

ДЖАКАРТА, 13 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пригласил главу МИД Шри-Ланки Али Сабри посетить Москву.

"Пару часов назад мы с вами вспоминали мой приезд в Коломбо три года назад. Как быстро летит время! Очень приятно с вами познакомиться. Когда я поздравлял вас с назначением на должность, пригласил в Москву. Поэтому выбирайте время и дайте нам знать", - сказал Лавров, открывая встречу с коллегой из Шри-Ланки, которая проходит на полях министерской недели АСЕАН.

Али Сабри занял должность министра иностранных дел Шри-Ланки в июле прошлого года, ранее в разное время он занимал посты министров финансов и юстиции.

После этого глава МИД РФ встретился с коллегой из Брунея Эриваном Юсофом. Соответствующее видео опубликовала в своем Telegram-канале официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова. Министры поприветствовали друг друга перед началом переговоров.