Путин рассказал, как принимает решения

По словам президента России, он думает о делах "и днем, и ночью"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что при поиске ответов на те или иные вопросы он думает о них круглосуточно, тогда решения приходят сами собой, совершенно неожиданно.

Участвуя в дискуссии на пленарном заседании Форума будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир", глава государства рассказал, что его нередко спрашивают, как он до чего-то додумался. "Ответ очень простой. Я думаю об этом постоянно - и днем, и ночью. Засыпаю - думаю об этом, просыпаюсь - думаю об этом. Решение какого-то вопроса [тогда] находится совершенно неожиданно", - поделился Путин.

Его собеседник, научный сотрудник Физического института имени П. Н. Лебедева Российской академии наук Илья Семериков, работающий над созданием квантового компьютера, в свою очередь рассказал, что этот процесс поглощает все его время и внимание. "Все <...> крутится вокруг двух вещей: квантового компьютера и людей. Это две вещи, которые мне в жизни интереснее всего", - признался он. "Жену не забывайте, это вам дорого обойдется", - с улыбкой посоветовал ему Путин. "Жена ваша тоже героиня", - добавил он.

Вернувшись к серьезному тону, глава государства, обращаясь к Семерикову, заметил: "Вам можно только позавидовать, так же как посочувствовать людям, которые с тоской думают, что завтра на работу. А вы с работы не хотите уходить". "Да, это же счастье, вот в этом и есть счастье. Когда человек живет тем делом, которому он посвятил свою жизнь", - добавил он.

Семериков также рассказал, что от момента начала работы по созданию квантового компьютера прошло почти 10 лет. "За эти 10 лет мы многому очень научились", - заметил он. "Главное, чтобы участники процесса не вышли на пенсию", - пошутил президент.