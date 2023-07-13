Путин заявил, что кабмин добивается значимых результатов в непростое время

Президент РФ поблагодарил правительство за работу, но упрекнул в том, что пока оно не предусмотрело финансирование мегагрантов для ученых на 2025 год

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поблагодарил правительство за работу в непростое время, но упрекнул в том, что пока кабинет министров не предусмотрел финансирование мегагрантов для ученых на 2025 год.

"Правительство Российской Федерации добивается значимых, зримых результатов, особенно в сегодняшнее непростое время", - констатировал глава государства, выступая на первом Форуме будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир".

При этом он привлек внимание вице-премьера Дмитрия Чернышенко и министерства науки и высшего образования к необходимости заранее планировать ассигнования на науку. "Что касается мегагрантов, здесь и министерству науки и высшего образования нужно посмотреть повнимательнее на те поручения, которые давались раньше, и правительству в целом, я прошу вас обратить на это внимание", - поручил Путин Чернышенко. "Потому что соответствующие ресурсы на 2025 год пока не заложены", - уточнил президент.

"Это правда, пока только на 2024 год 2 млрд", - признал вице-премьер. "Вы удивительным образом помните, сколько лабораторий было создано - 246 в 151 вузе", - обратился Чернышенко к главе государства. "Нет-нет-нет, 346", - поправил вице-премьера Путин под смех и аплодисменты зала. "И денег не дают на 2025 год, и количество лабораторий занижают", - рассмеялся и сам президент.

"Даже всемогущее правительство Российской Федерации не может отменить науку, это абсолютно исключено", - продолжил в шутливом тоне Путин и поинтересовался у Чернышенко, есть ли в правительстве "планы отмены науки", попросив признаться честно. "Нет, конечно. Мы выполняем ваше поручение, по вашему поручению расходы на науку от года к году не должны уменьшаться, поэтому наука в безопасности", - заверил вице-премьер.