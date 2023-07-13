13 июля, 15:57

Выдвиженец от "Новых людей" сдала документы для участия в выборах главы Орловской области

Голосование пройдет 10 сентября

ТАСС, 13 июля. Светлана Ковалева, выдвинутая от регионального отделения в Орловской области политической партии "Новые люди", подала в избирательную комиссию региона документы для регистрации в качестве кандидата на выборах губернатора области, которые запланированы на 10 сентября. Об этом сообщила в среду пресс-служба облизбиркома.

"В избирательную комиссию Орловской области кандидат на должность губернатора Орловской области Светлана Ковалева, выдвинутая региональным отделением в Орловской области политической партии "Новые люди", представила документы для регистрации кандидата", - говорится в сообщении.

Решение о регистрации или отказе в ней должно быть принято в течение 10 дней, отметили в пресс-службе.

Ранее документы на регистрацию представили выдвинутый от ЛДПР Владислав Числов и выдвиженец от "Зеленых" Владимир Стебаков.

Всего пять человек уведомили облизбирком о намерении участвовать в выборах губернатора, в том числе это выдвинутый от регионального отделения КПРФ действующий глава региона Андрей Клычков и поддержанный партией "Российский общенародный союз" Владислав Абрамов. Период представления в облизбирком документов для регистрации завершится 14 июля в 18:00.

Орловский областной совет народных депутатов на внеочередном заседании 9 июня принял решение о назначении выборов губернатора региона на 10 сентября 2023 года. В последний раз выборы главы региона проводились в 2018 году, в них участвовали пять кандидатов, при явке в 57,77% больше всего голосов набрал временно исполняющий обязанности губернатора региона Андрей Клычков - 83,55%. 

Теги:
РоссияОрловская область
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