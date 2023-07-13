13 июля, 16:04,
обновлено 13 июля, 16:42
Пандемия COVID-19

Путин назвал ошибочной экономическую политику Запада в период пандемии

По словам президента России, Запад "напечатал денег огромное количество, начал с мирового рынка сгребать продовольствие лопатой в свои страны"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин указал на ошибочность экономической политики западных стран во время пандемии.

"В борьбе с пандемией коронавирусной инфекции [западные страны] начали поддерживать и граждан, и отдельные отрасли экономики. Мы тоже это делали, но мы делали в разумных размерах. А там нет, напечатали денег огромное количество, начали с мирового рынка сгребать продовольствие лопатой в свои страны и поставили беднейшие страны в очень сложное положение", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация