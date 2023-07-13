Путин назвал ошибочной экономическую политику Запада в период пандемии

По словам президента России, Запад "напечатал денег огромное количество, начал с мирового рынка сгребать продовольствие лопатой в свои страны"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин указал на ошибочность экономической политики западных стран во время пандемии.

"В борьбе с пандемией коронавирусной инфекции [западные страны] начали поддерживать и граждан, и отдельные отрасли экономики. Мы тоже это делали, но мы делали в разумных размерах. А там нет, напечатали денег огромное количество, начали с мирового рынка сгребать продовольствие лопатой в свои страны и поставили беднейшие страны в очень сложное положение", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".