Каковы перспективы зерновой сделки и почему Украине не нужно в НАТО. Заявления Путина

Россия может приостановить участие в зерновой сделке, срок действия которой истекает 17 июля, но готова продлить соглашение "ровно в тот момент", когда будут выполнены обязательства перед ней. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала "Россия-24".

Говоря о возможном вступлении Киева в НАТО, глава государства подчеркнул, что это не укрепит безопасность Украины, но создаст угрозы для России. Новые поставки оружия Киеву только усугубят ситуацию для него самого, отметил президент: западные танки горят "даже лучше", чем советские Т-72, а западные ракеты не наносят критического ущерба.

ТАСС собрал основные заявления Путина.

Об Украине в НАТО

"Я уверен, что это не повысит безопасность самой Украины, да и в целом сделает мир гораздо более уязвимым и приведет к дополнительному напряжению на международной арене".

Москва неоднократно предупреждала, что вступление Киева в Североатлантический альянс создает угрозы для безопасности России: "Собственно говоря, одна из причин специальной военной операции - это угроза вступления Украины в НАТО".

Киев имеет право обеспечивать собственную безопасность и вправе выбирать тот способ, который "считает для себя наиболее правильным", Москва "не против обсуждения вопросов подобного рода", но при этом "не должны создаваться угрозы для другой страны".

О зерновой сделке

"Мы можем приостановить наше участие в этой сделке. И если все в очередной раз говорят, что все данные нам обещания будут исполнены, ну пусть исполнят эти обещания. И мы сразу же присоединимся к этой сделке. Снова".

Россия готова продлить зерновую сделку только в случае реализации обязательств перед ней: "Мы продлим. Ровно в тот момент, когда будут выполнены данные нам обещания".

Путин пока не ознакомился с письмом генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с предложениями о продлении сделки: "Я письма этого нового не видел".

О западном оружии на Украине

Западные танки, которые поставляют Киеву, "горят <...> так же, как и все остальные, даже лучше, чем остальные советского производства, известные Т-72". "Могу сказать, что украинские военнослужащие часто отказываются даже садиться в эти [западные] танки, потому что они являются приоритетной целью для наших ребят, уничтожаются в первую очередь на поле боя".

С начала так называемого контрнаступления Украина потеряла свыше 300 танков: "Только с 4 июня до вчерашнего вечера танков уничтожено 311 единиц, из них значительная часть, я думаю, что одна треть как минимум, - это западного производства, в том числе и Leopard".

Западные ракеты причиняют определенный урон, но он не критичен: "Да, они ущерб наносят, но ничего критического в зоне боевых действий не происходит с использованием этих ракет".

Новые поставки оружия Киеву только "будут разжигать дальше конфликт". "С точки зрения возможного изменения на поле боя ничего не даст новая поставка вооружений, только усугубит ситуацию, причем усугубит для украинской стороны".