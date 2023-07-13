13 июля, 17:21,
обновлено 13 июля, 17:45
Военная операция на Украине

МИД РФ назвал решение Франции поставить Украине ракеты SCALP эскалацией конфликта

Официальный представитель ведомства добавила, что президент Франции Эмманюэль Макрон "не отстает от США"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Решение Парижа о поставках Киеву ракет SCALP является очередным шагом к эскалации украинского конфликта. Об этом говорится в распространенных в четверг ответах официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на вопросы журнала "Международная жизнь" об украинском кризисе.

"Несмотря на очевидную способность России противостоять этой угрозе, подобные действия французских властей являются очередным и осознанным шагом к эскалации украинского конфликта", - отметила она, отвечая на вопрос, как можно расценить решение Франции о поставках этих ракет.

Захарова указала, что президент Франции Эмманюэль Макрон "не отстает от США". "Этот образец вооружения является французским вариантом британских крылатых ракет Storm Shadow, успешно сбиваемых российскими средствами ПВО и уже находящихся на изучении у специалистов российского ОПК", - добавила дипломат.

Макрон после прибытия на саммит НАТО в Вильнюсе 11 июля заявил о намерении Франции передать Украине ракеты большой дальности. Министр вооруженных сил Себастьен Лекорню сообщил, что часть ракет уже поставлена, другая находится в процессе транспортировки. Министр отказался раскрыть их количество.

По данным агентства Reuters, Франция намерена поставить Украине в общей сложности 50 ракет SCALP, которые будут адаптированы для применения самолетами советского образца. 

Теги:
УкраинаРоссияФранцияЗахарова, Мария ВладимировнаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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